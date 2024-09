Infreddoliti, bagnati ma sani e salvi. Recuperati i due escursionisti dispersi nel Parco della Sila

COSENZA – Ritrovati infreddoliti e bagnati (a causa delle condizioni meteo avverse) ma in buone condizioni, i due escursioni dispersi nel Parco della Sila e tratti in salvo. Il ritrovamento da parte di una squadra mista di tecnici della Stazione Alpina Sila Lorica del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS e militari Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) – Stazione di Cosenza.

I due sono stati ritrovati in una zona boschiva tra il comune di San Pietro in Guarano e il Valico Sierra del Fiego (nei dintorni di Fago del Soldato) all’interno del Parco Nazionale della Sila. Dopo essere stati rifocillati e coperti, i due escursionisti sono stati affidati ai sanitari del 118 per un rapido controllo medico. Sono invece ancora in corso le ricerche della persona dispersa nel Comune di Spezzano della Sila, che aveva lanciato l’allarme tramite il suo iPhone.