Lancia l’allarme dall’iPhone: CNSAS avvia le ricerche in Sila. A Botte Donato intervento per 2 escursionisti

COSENZA – Pomeriggio impegnativo per il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS impegnato in due diverse operazioni di soccorso. Il primo riguarda una persona che ha lanciato l’allarme dal suo cellulare. I tecnici della Stazione Alpina Sila Camigliatello, sono stati allertati dalla Centrale Operativa del 118 proprio dopo l’invio di una allerta lanciata da un dispositivo Apple iPhone. Sono impegnati nelle ricerche una persona, congiuntamente al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) – Stazione di Cosenza in una zona boschiva nei dintorni del Santuario di San Francesco di Paola nel comune di Spezzano della Sila.

La ricerca non ha prodotto, momentaneamente, alcun esito positivo. Presente sul posto anche l’ambulanza del 118. Quasi contemporaneamente, i tecnici della Stazione Alpina Sila Lorica, sono stati attivati per il recupero di due escursionisti in difficoltà nel territorio di Monte Botte Donato. Il CNSAS Calabria sta intervenendo congiuntamente ai SAGF.