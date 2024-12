Incidenti sulla SS107, il sindaco di Rovito invita alla prudenza gli automobilisti

ROVITO – “Siamo preoccupati per questi ultimi incidenti, che si sono registrati in seguito alla sospensione del Tutor che serviva da deterrente”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Rovito, Giuseppe De Santis, riguardo ad una serie di incidenti che si sono verificati ultimamente sulla SS 107 Silana Crotonese, nel tratto di competenza del comune presilano, ormai sprovvisto di Tutor da qualche mese in seguito al sequestro di questi apparecchi in tutta Italia, compreso quello per l’appunto sul tratto della SS 107 Silana Crotonese di competenza del Comune di Rovito. Il sindaco De Santis, nell’attesa che la vicenda giudiziaria venga risolta e che si trovi una soluzione per rimettere in sicurezza questa porzione di strada, invita alla prudenza tutti gli automobilisti, per evitare ulteriori incidenti con conseguenze più gravi.

- Pubblicità Sky-