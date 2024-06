Il Comune di Bisignano aderisce al progetto “Adotta un’aiuola”

BISIGNANO (CS) – Su proposta dell’assessorato al decoro urbano, Bisignano aderisce al progetto “Adotta un’aiuola“, volto a promuovere l’immagine del paese attraverso il miglioramento di spazi urbani e con la partecipazione dei cittadini. L’iniziativa rivolta a singoli abitanti, associazioni, imprenditori locali ecc...; offre la possibilità di prendersi cura volontariamente dello spazio adottato.

Inoltre il comune stesso provvederà all’installazione di cartelloni per permettere la pubblicizzazione del logo della Ditta o dell’associazione o altri che aderiranno all’iniziativa. “L’obiettivo – spiega l’assessore con delega al decoro urbano Francesco Chiaravalle – è quello di sensibilizzare i cittadini in maniera attiva, invogliandoli ad adottare uno spazio verde, al fine di compiere un gesto concreto per la gestione dei beni comuni, e il miglioramento del paese”.

“Un programma di riqualificazione urbana ed ambientale che punta a recuperare una parte di verde pubblico, abbellirlo o renderlo maggiormente fruibile da parte di tutta la cittadinanza. Riteniamo sia importante – sottolinea Chiaravalle – elevare la qualità del vivere urbano, attraverso il miglioramento del paesaggio e dell’ambiente, perché il verde pubblico è un bene di tutti. Favorire e stimolare la cura e la protezione dell’ambiente urbano incentivando l’attività di volontariato, inoltre rappresenta una manifestazione di senso civico e strumento di coesione sociale”.