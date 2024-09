Grave incidente sulla Statale 107 a Pianette di Rovito. Scontro auto-furgone, feriti portati in ospedale

COSENZA – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la “Statale 107 Silana Crotonese” proco prima dello svincolo per Pianette di Rovito. Per cause in corso di accertamento, si è verificato un violento scontro tra un’utilitaria ed un furgone da lavoro.

Ad avere la peggio due persone che si trovavano all’interno dell’auto, soccorse da due ambulanze del 118 e trasportate all’ospedale di Cosenza. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri e personale dell’Anas. La Statale 107 è rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso e poi è stata riaperta una sola corsia alternata in attesa che i mezzi incidentati vengano rimossi.