Grave incidente nella notte tra Morano e Frascineto, coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato

CASTROVILLARI (CS) – L’incidente si è verificato intorno all’una questa notte, sul tratto dell’A2 in direzione Sud tra Morano e Frascineto. Un mezzo pesante, per cause in corso d’accertamento è finito fuori strada e dopo aver impattato contro altri due veicoli si è ribaltato sfondando il guardrail e finendo la sua corsa in una scarpata. Sul posto il personale dell’Anas e l’ambulanza del 118 di Castrovillari che ha trasferito il conducente all’ospedale Ferrari. Il traffico veicolare è stato deviato dalla Polizia stradale sulla corsia di sorpasso e si sono registrati rallentamenti.

Ieri sera intanto, intorno alle 22, un’altro incidente si è verificato invece a poche decine di metri dall’uscita di Cosenza Nord, in direzione Nord, nei pressi dell’area di servizio, simile a quello avvenuto ieri pomeriggio. Un mezzo pesante, per cause in corso d’accertamento, ha agganciato e trascinato per diversi metri una Fiat Panda. Fortunatamente non ci sarebbero feriti.