Frana a Longobucco, chiusa la strada statale 177 ‘Silana di Rossano’

LONGOBUCCO (CS) – Frana a Longobucco, in provincia di Cosenza. La strada statale 177 ‘Silana di Rossano’ è stata invasa da fango, detriti e tronchi probabilmente a causa delle piogge degli ultimi giorni, che si sono riversati sulla carreggiata invadendola e danneggiandola. Divelto il guard-rail, a causa del cedimento dei costoni laterali, per cui si è resa necessaria la chiusura temporanea – in entrambe le direzioni – del tratto in corrispondenza del km 37,100, nel territorio comunale di Longobucco, in provincia di Cosenza.

Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con indicazioni sul posto. Il personale Anas è impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità per garantire il prima possibile la circolazione su entrambe le corsie e in piena sicurezza.