Ferragosto: a Camigliatello, polizia locale e carabinieri forestale, contro l’abbandono dei rifiuti

CAMIGLIATELLO SILANO – Falò, barbecue e griglie a cielo aperto, nella giornata di domani invaderanno i boschi della Sila, per onorare il giorno di Ferragosto. A Camigliatello Silano nei boschi della Riserva Naturale Biogenetica del Tasso, saranno in tanti che allestiranno sin dalle prime ore del mattino, le tradizionali postazioni delimitate alla meno peggio dove famiglie e comitive, trascorreranno una giornata di relax insieme all’immancabile grigliata.

Anche in questo caso però, il giorno dopo c’è il rischio di ritrovare i sacchetti della spazzatura, come purtroppo già accaduto, appesi agli alberi. A tal proposito l’Amministrazione comunale di Spezzano della Sila, guidata dal sindaco Salvatore Monaco ha organizzato una task force composta da Polizia Locale e Carabinieri Forestale che monitoreranno l’intera area.

Inoltre nella giornata di domani, sarà comunque fruibile l’isola ecologica, in via Forgitelle, nei pressi della delegazione comunale, aperta comunque da lunedì a domenica, la mattina dalle 9:30 alle 12:00, il pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00. Allo stesso tempo il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco, proprio in queste ore ha lanciato un ulteriore appello, invitando i numerosi turisti che domani allestiranno i barbecue di lasciare il bosco pulito e di andare a riversare i rifiuti nell’apposita isola ecologica.