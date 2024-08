Dramma a Bisignano, bimba di 5 anni muore per soffocamento: indagano i carabinieri

BISIGNANO (CS) – Dramma a Bisignano oggi dove una bimba di 5 anni, di origini straniere, sarebbe morta soffocata mentre si trovava in casa con i genitori. Secondo quanto si apprende, il soffocamento sarebbe avvenuto per un alimento ingerito dalla piccola e andatole di traverso. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari con un elisoccorso ma purtroppo per la bambina non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell’incidente indagano ora i carabinieri della compagnia di Rende e la Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un fascicolo per accertare le cause che hanno portato la piccola al decesso.

