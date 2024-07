Dall’Università di Pisa alla Calabria: il Master che forma figure specializzate nella gestione dei centri termali

ACQUAPPESA (CS) – Un traguardo da un lato, un punto di partenza dall’altro. Viaggia su questo duplice aspetto il modulo del Master di secondo livello in Medicina Termale e Idrologia Medica, organizzato dall’Università di Pisa, ospitato dalle Terme Sibarite e dalle Terme Luigiane. Un master, giunto alla terza edizione, che mira a formare figure professionali specializzate nella gestione dei centri termali. Il programma didattico del master illustra come trattare diverse patologie con le cure termali.

Per quanto riguarda, invece, la collaborazione tra le Terme Sibarite e l’Università di Pisa si tratta di un passo significativo per lo sviluppo del termalismo in Calabria. “Il nostro è un master itinerante – ha detto Mario Romanelli, direttore del Master – cerchiamo ogni anno di arrivare in sedi che hanno avuto un passato importante e che possono fruire della nostra presenza anche per un rilancio delle attività. E poi scegliamo le sedi in base alle caratteristiche delle acque”.

” In occasioni come queste – ha dichiarato l’amministratore delle Terme Sibarite, Gianpaolo Iacobini – il territorio si mostra in tutto il suo splendore. Uno splendore che ammiriamo tutto l’anno. Le Terme ne sono l’emblema e rappresentano un biglietto da visita importante, ma anche un elemento su cui basare la crescita di queste comunità e dell’intera regione”.