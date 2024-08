Da San Marco Argentano a Mongrassano, brucia la Valle dell’Esaro: una persona intossicata

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – La Valle dell’Esaro brucia ed il riferimento non è solo alle alte temperature, ma agli incendi che stanno interessando alcuni comuni. Da San Marco Argentano a Mongrassano passando per Cervicati le fiamme, in più di un’occasione, hanno lambito anche le abitazioni private.

L’incendio più grave è probabilmente quello registrato nel territorio del comune di Mongrassano, precisamente al confine con San Marco Argentano e Cervicati. Qui una persona, intossicata dal fumo, è stata ricoverata in ospedale; l’uomo avrebbe tentato di spegnere l’incendio che stava interessando parte della propria abitazione. Attualmente sul posto ci sono ancora delle squadre dei Vigili del fuoco che stanno ultimando le operazioni di spegnimento.

A San Marco Argentano

Anche a San Marco Argentano vigili del fuoco ancora in azione per spegnere un altro incendio sviluppato nella strada che collega il centro cittadino con Cervicati. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. Anche questo caso Vigili del fuoco ancora al lavoro per domare definitivamente l’incendio. Operazioni queste sempre da portare a termine con grande cura per evitare che l’incendio possa nuovamente alimentarsi a causa delle alte temperature e del vento.

Grande paura nella notte sempre a San Marco Argentano. In una zona vicina alla Villa comunale si è sviluppato un rogo che ha creato paura ed apprensione. Molto vicine alla zona in questione c’è un residence in cui vivono molte famiglie. E sono stati proprio i cittadini ad adoperarsi insieme alla Polizia municipale, ai volontari della Protezione civile e all’Arma dei Carabinieri per contenere l’incendio sino all’arrivo dei vigili del fuoco. Proprio nei confronti dei cittadini è arrivato il ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale; senza il loro intervento, probabilmente, le cose sarebbero andate in maniera ben diversa.