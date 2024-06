Cosenza–Sibari: conclusi i lavori sulla SP 197 tra Tarsia e la Statale 106 bis

COSENZA – Lavori finiti dopo anni di attesa per la “nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza – Sibari”. L’annuncio arriva dalla Provincia di Cosenza per il tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la Statale 106 bis – II Lotto” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013 – Delibera CIPE 89/21. L’inaugurazione, alla presenza della presidente Rosaria Succurro, si terrà giovedì 27 aprile alle ore 16:00.

Il progetto ha visto la realizzazione di due gallerie, localizzate rispettivamente tra le progressive 0+695.00 Km. e 0+833.00 Km (galleria Diga di Tarsia) e tra le progressive 4+429.60 Km. e 4+640.40 Km (galleria Serra Castello). L’importo dei lavori a base d’asta è pari a 10.963.532,83 euro. L’intervento realizzato permette di incrementare la sicurezza stradale migliorando il livello di servizio complessivo della Strada Provinciale 197, collegando in maniera rapida i comuni della valle del Crati con quelli dello Jonio Cosentino.

