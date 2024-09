Colosimi, funzionario aggredito in Municipio. La minoranza “si svolga un consiglio comunale aperto”

COLOSIMI (CS) – “Apprendiamo che il Sindaco di Colosimi ha preso ufficialmente le distanze dall’azione di violenza consumatasi all’interno del Municipio. Ci saremmo aspettati che lo stesso Sindaco ritirasse la delega all’assessore – autore dell’insano gesto. Tuttavia lo consideriamo un apprezzabile passo in avanti in attesa del successivo“. Nel frattempo prendiamo atto che i consiglieri di minoranza hanno depositato la richiesta di un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza e alle forze politiche e sociali. L’iniziativa che sarà auspicabilmente accolta dal Sindaco, si configurerebbe come una replica di quella da noi prevista per giorno 5 settembre”. È quanto scrive in una nota il Comitato per la legalità e la tolleranza a Colosimi.

“Pertanto riteniamo utile dare centralità e priorità alla seduta del consiglio comunale, rinviando a data da destinarsi l’assemblea del 5 settembre. Condividiamo con quanti lo sostengono, che una sede istituzionale è senz’altro il luogo più idoneo per affrontare una questione seria e delicata. Al tempo stesso non intendiamo fornire alibi a quanti ci accusano di volere inasprire gli animi della comunità. Attendiamo, dunque, la convocazione del consiglio comunale aperto da parte del Sindaco. Per l’occasione ringraziamo i parlamentari, i consiglieri regionali, i segretari dei partiti per la sensibilità e la disponibilità offertaci nel seguire la vicenda”.