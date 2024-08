Celico, le Bande Battenti e i Villazuk hanno aperto la 14ma edizione del Festival dell’Effimero

CELICO (CS) – Le Bande Battenti con le loro grancasse seguite dal concerto del gruppo locale dei Villazuk, hanno aperto il Festival dell’Effimero 2024 a Celico, organizzato dall’associazione “Sila Antica” con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Lettieri, giunto alla sua 14ma edizione.

Un Festival che si preannuncia davvero interessante e partecipato, che culminerà il 22 e il 23 agosto prossimi con i concerti di due cantautori italiani, Michele Bravi in esclusiva nazionale ed Ermal Meta, unica tappa in Calabria (entrambi gratuiti). Per domani, oltre all’esibizione del gruppo musicale romano “765”, alle 18:30 è previsto un convegno sulla legalità, dov’è previsto l’intervento del nuovo prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, insediatasi ad inizio mese.