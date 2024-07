CAMIGLIATELLO (CS) – Pochi giorni fa l’amministrazione comunale di Spezzano della Sila ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti, specie per chi frequenta le aree pic-nic. Eloquenti anche i manifesti che invitano i turisti a non abbandonare i sacchetti della spazzatura o, come purtroppo accade spesso, lasciarli appesi agli alberi. Basta invece differenziarli e smaltirli gratuitamente nella nuova isola ecologica appositamente realizzata, in via Forgitelle, aperta da lunedì a domenica, la mattina dalle 9:30 alle 12:00, il pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00.

Ma proprio ieri, con la Sila affollata da tanti turisti della domenica, che hanno approfittato ancora della giornata di caldo e di sole per un pic-nic e una giornata all’aria aperta, in località Tasso, a Camigliatello, qualcuno ha pensato bene, dopo aver “banchettato” tra i boschi, di abbandonate cumuli di rifiuti nei pressi di un albero. Tra l’altro parliamo di una zona che rientra in una delle riserve biogenetiche di proprietà del Parco. Beffardo anche il fatto che le buste di plastica piene di rifiuti siano state lasciate proprio sotto il cartello che invita i turisti al rispetto della natura e alla pulizia, chiedendo di utilizzare l’isola ecologica affinché il territorio possa essere rispettato e lasciato pulito ed accogliente come merita. Un gesto incivile che sa anche di beffa!