A Camigliatello Silano un’isola ecologica contro l’abbandono dei rifiuti

SPEZZANO DELLA SILA – A Camigliatello Silano, in questo periodo, sono numerosi i turisti che, in cerca di un po’ di refrigerio, specie durante i fine settimana, ne approfittano per trascorrere qualche ora di relax all’ombra dei boschi. Pertanto, considerata la presenza di aree picnic e seconde case, la popolazione cresce e con essa aumenta la quantità di rifiuti. L’amministrazione di Spezzano della Sila a tal proposito, ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti specie per chi frequenta le aree picnic dove, con dei manifesti, dove si invitano i turisti di non abbandonare i sacchetti della spazzatura o peggio ancora di lasciarli appesi agli alberi.

Inoltre, la stessa Amministrazione comunale, come riportato d’altro canto sulla pagina Facebook istituzionale, per l’occasione ha allestito un’isola ecologica, in via Forgitelle, nei pressi della delegazione comunale, aperta da lunedì a domenica, la mattina dalle 9:30 alle 12:00, il pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00. Lì è possibile portare i rifiuti, rigorosamente differenziati. L’invito ad utilizzare l’isola ecologica non è rivolto solo a chi trascorre poche ore tra i boschi, ma anche a chi possiede una casa e soggiorna pochi giorni nella località turistica della Sila cosentina. All’isola ecologica è possibile, infatti, portare i rifiuti differenziati ad eccezione degli ingombranti. L’Amministrazione comunale, sempre attraverso la pagina Facebook, nell’invitare ad utilizzare l’isola ecologica, chiede un “piccolo” sforzo a chi frequenta ed ama questo territorio, affinché possa rispettarlo e lasciarlo pulito ed accogliente come merita.