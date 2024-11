Calabria e Molise unite dalla musica e dalla cultura con la “Carmen Suite”

CASTROVILLARI (CS) – Due regioni, la Calabria ed il Molise, unite nel segno di una cultura, che da sempre unisce i popoli. Il tutto si è concretizzato in una serata contraddistinta dalle emozioni e dalla musica di grande livello. Parliamo della Carmen Suite, portata in scena, prima in Calabria, poi in Molise, precisamente a Campobasso, grazie ad una collaborazione fra l’Orchestra Sinfonica del Molise e l’Orchestra Bruzia di Cosenza.

La location scelta per il concerto è stata il teatro Sybaris di Castrovillari.

“Castrovillari ha risposto in maniera molto positiva – ha detto Andrea Magnelli, direttore dell’Orchestra Sinfonica del Molise – perché c’è una grande cultura della musica in questa città, oltre che del teatro. E’ stata un’opportunità che i castrovillaresi non hanno voluto perdere godendo, soprattutto, di un uno spettacolo di questo genere, ovvero un’orchestra sinfonica che esegue uno dei pezzi più importanti che possono esserci, ovvero la Carmen Suite di Shchedrin”

Si tratta di due orchestre, quella del Molise e quella di Cosenza, che vantano un’attività artistica di grande valore, recentemente riconosciute come Istituzioni Concertistiche Orchestrali (ICO) dal Ministero della Cultura.

“I professori dell’orchestra – ha concluso Magnelli – sono rimasti entusiasti di questa esperienza, sia per l’accoglienza che hanno ricevuto appena arrivati a Castrovillari, sia perché loro hanno già un legame con la Calabria. Le due regioni, infatti, stanno collaborando già da un po’ di tempo grazie alla sinergia con l’Orchestra Sinfonica Bruzia“.