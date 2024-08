Altomonte: Gianmarco Tognazzi racconta i Beatles sul palco del Festival Euromediterraneo

ALTOMONTE (CS) – Un tributo ad uno dei più grandi gruppi musicali di sempre: è stato questo lo spettacolo di Gianmarco Tognazzi, andato in scena ad Altomonte nell’ambito del Festival Euromediterraneo. “Paul McCartney e i Beatles, due leggende”, questo il titolo di uno spettacolo che è stato un vero e proprio viaggio emozionante attraverso la carriera di Paul McCartney e la storia dei Beatles, i “quattro ragazzi di Liverpool” che hanno rivoluzionato il mondo della musica. Ma oggi i giovani conoscono i Beatles?

“Non è detto – ha dichiarato Tognazzi – Se sono amanti della musica, in genere si. Se prendono solo ciò che arriva dai social probabilmente no. Ed è un peccato perché sono i padri fondatori del cambio della musica insieme ad Elvis. Ma la colpa non va data a loro, ma a quanto poco facciamo per tramandare la memoria”.

Accompagnato dal clarinetto di Rocco De Bernardis e dal pianoforte di Antonio Laviero, Tognazzi ha alternato la lettura di brani tratti dall’autobiografia di McCartney a esecuzioni musicali dei più grandi successi dei Beatles. Ricordi e quasi una lezione di musica. Ma in fondo la parte più importante è quella dello spettacolo: “In questo caso – ha detto Tognazzi – è un intrattenimento alto perché si parla di Paul McCartney e della sua esperienza con i Beatles che hanno rappresentato per tante generazioni un punto di riferimento. Dunque la lettura dei brani e la musica fanno sì che tutto diventi suggestivo.

Il Festival non finisce quì e, fra i tanti appuntamenti previsti, da segnalare sabato 24 agosto “Semp’Essa” di Rosalia Porcaro, lunedì 26 agosto lo spettacolo di Maria Bolignano e mercoledì 28 agosto il concerto di Raf.