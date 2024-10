Abatemarco, nuova rottura: sei comuni senza acqua. Continuano i disagi a Montalto Uffugo

COSENZA – Niente acqua nei comuni di San Benedetto Ullano, Cerzeto, Mongrassano, Lattarico, San Martino di Martino di Finita e Montalto Uffugo zona centro. L’interruzione della fornitura idropotabile, spiega la Sorical – si è resa necessaria per lavori di riparazione condotta in località Foresta nel Comune di Rota Greca e che riguardano la zona alta dell’Acquedotto Abatemarco. Il servizio resterà interrotto fino alla fine dei lavori.

Secondo giorno senza acqua a Montalto Uffugo

In particolare il Comune di Montalto Uffugo continua a fare i conti con la mancanza di acqua in alcune zone, a causa di una doppia rottura, ieri proprio nel territorio di Montalto, l’ultima come detto oggi nella zona di Rota Greca.

Il Sindaco Faragalli ha chiesto pazienza ai suoi concittadini capendo comunque il disagio “cari Montaltesi, mi dispiace dover comunicare che stiamo attraversando alcuni problemi con la fornitura d’acqua in alcune zone della città. So bene quanto questo disagio stia impattando sulla vostra vita quotidiana e voglio spiegarvi cosa sta succedendo. La Sorical ha dovuto affrontare due guasti tecnici significativi, di cui uno proprio oggi vicino a Rota Greca. Questi imprevisti hanno impedito il normale riempimento dei serbatoi, causando le interruzioni del servizio che molti di voi stanno sperimentando. La buona notizia è che i tecnici sono al lavoro senza sosta per risolvere il problema. Il servizio sarà ripristinato completamente entro stasera. Vi ringrazio di cuore per la pazienza che state dimostrando. Continuerò personalmente a tenervi informati“.