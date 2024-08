A2, mezzo pesante in avaria tra gli svincoli di Tarsia e Torano. Traffico bloccato

COSENZA – A causa di un mezzo pesante in avaria, dalle 8:30 di questa mattina il traffico veicolare risulta al momento bloccato lungo l’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo” al km 231,300, in direzione Sud, tra gli svincoli di Tarsia e Torano. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Controesodo traffico intenso verso Nord

Intanto con questo ultimo week-end di agosto è partito l’ultimo controesodo. Sulla rete Anas è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire già dal pomeriggio di ieri, 30 agosto, oggi e per l’intera giornata di domani, 1 settembre: spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e dai confini.

Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, in direzione nord, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi, dalle ore 8 alle 16 e domenica 1° settembre dalle 7.00 alle 22.00.