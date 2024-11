A Rovito un incontro pubblico sulla Comunità Energetica, per offrire ai cittadini numerosi vantaggi

- Advertisement -

ROVITO – Questo pomeriggio alle ore 17:00 presso il Teatro comunale di Rovito si parlerà di Comunità Energetica nel corso di un incontro/convegno dal titolo “La Comunità Energetica Rinnovabile, il progetto della CER a Rovito“. Con questo incontro, promosso dall’Amministrazione comunale, si vuol favorire la nascita della Comunità Energetica ed offrire ai cittadini numerosi vantaggi tra i quali riduzioni sui costi energetici, maggiore stabilità nell’approvvigionamento e l’opportunità di partecipare attivamente alla transizione verso fonti rinnovabili.

Le Comunità Energetiche offrono numerosi vantaggi sia a livello economico che ambientale e sociale. Sono strutture collettive in cui gruppi di individui, imprese o enti pubblici si uniscono per produrre, consumare e gestire energia in modo sostenibile, in particolare attraverso l’uso di fonti rinnovabili. Per il sindaco di Rovito, Giuseppe De Santis le Comunità Energetiche rappresentano “un esempio concreto di come l’energia possa essere prodotta e gestita in modo collaborativo, sostenibile ed efficiente, contribuendo a un futuro energetico più verde e inclusivo, consentendo per esempio un risparmio economico, riducono le emissioni di CO₂ e il ricorso a fonti fossili e favorire lo sviluppo economico locale, creando opportunità di lavoro nel settore delle energie rinnovabili e della gestione dell’energia.

I lavori saranno introdotti da Antonio De Rose, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rovito, seguiranno gli interventi dell’ingegner Mario Ruffolo e Raffaele Nastro, rispettivamente senior manager e amministratore delegato della Greco Renew Group. Le conclusioni sarann affidate al sindaco di Rovito, Giuseppe De Santis.