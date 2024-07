A Frascineto installata una stazione per monitorare il rischio frane e alluvioni

FRASCINETO (CS) – Nell’ambito delle attività tese a migliorare le capacità di monitoraggio del territorio, a valere sulla programmazione comunitaria PR CALABRIA FESR-FSE + 2012/2017, con particolare riferimento al rischio idrogeologico e idraulico, insieme ad Arpacal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Calabria) e’ stata installata, in Via Eiano, una stazione di monitoraggio e sorveglianza che sarà parte integrante del Sistema di allertamento Regionale.

In un’epoca in cui i cambiamenti climatici intensificano fenomeni di dissesto, – afferma Il vicesindaco Angelo Prioli -, diventa cruciale non solo aggiornare le tecniche di intervento, ma anche rafforzare le politiche pubbliche di gestione del territorio per proteggere il nostro Paese e la nostra comunità dalle conseguenze sempre più frequenti e severe del rischio idrogeologico. La lotta contro il dissesto idrogeologico, continua il vicesindaco, è una delle sfide più pressanti che la nostra società deve affrontare. In un’era segnata da cambiamenti climatici inesorabili, che intensificano la frequenza e la severità degli eventi estremi, la nostra missione di proteggere il territorio assume un’urgenza ancora maggiore. La sicurezza delle comunità, la salvaguardia del patrimonio culturale e la resilienza delle infrastrutture dipendono dalla nostra capacità di anticipare, prevenire e mitigare efficacemente il rischio idrogeologico.

Uno scenario così complesso, cambiamenti climatici e fenomeni meteorologici sempre più estremi – dichiara il sindaco Angelo Catapano -, impone ad istituzioni e professionisti nuove sfide e obiettivi e la messa in campo di una strategia integrata di azioni di previsione, prevenzione e gestione del rischio idrogeologico. Per riuscire nell’impresa, continua il sindaco, però, è necessario intraprendere alcuni passi semplici e chiari. La realtà ci induce innanzitutto a concepire una nuova progettazione di opere idrauliche in grado di rispondere adeguatamente ai cambiamenti delle tipologie di eventi, quali ad esempio le bombe d’acqua. Inoltre, è necessario intervenire con estrema efficacia sui tempi di realizzazione delle opere.