Connessione a Internet senza linea fissa a casa: cos’è e perché è vantaggiosa

COSENZA – Attualmente, non avere la linea telefonica fissa a casa non è un problema, anzi. Infatti, se fino a poco tempo fa, non avere un telefono domestico isolava le persone dal resto del mondo, ad oggi non è più così, perché gli smartphone hanno cambiato radicalmente il settore delle comunicazioni. Tuttavia, non si può dire la stessa cosa di Internet, poiché la connessione fissa risulta essere ancora oggi la soluzione migliore per navigare in modo efficiente.

Perché scegliere soluzioni senza linea fissa?

Il primo motivo per ricercare le promozioni adsl casa (o fibra) senza linea fissa è proprio il dover pagare un servizio inutilizzato. Infatti, ci sono dei costi fissi da pagare mensilmente, indipendentemente dall’utilizzo o meno del telefono fisso, sia in entrata che in uscita. Questo costo può essere evitato. In più, su questa somma si applica l’IVA, l’imposta sul valore aggiunto, che incrementa l’ammontare totale da dover pagare. Inoltre, c’è una possibilità, offerta da alcune compagnie telefoniche, di portare sul cellulare la linea del telefono fisso. Ciò significa che se alcune persone si ostinano a chiamare sul numero fisso, le chiamate vengono deviate sui dispositivi mobili. Anche se questa opzione non è gratuita, i costi sono minori rispetto al canone previsto per il telefono fisso.

Come avere una connessione in casa senza la linea telefonica?

Fino a non molto tempo fa era necessario avere un telefono fisso per poter usufruire di una connessione internet a casa, oggi però non è più così. Ormai ci sono svariate offerte internet che permettono di avere una connessione wi-fi a casa senza dover necessariamente attivare una linea fissa. Si tratta di soluzioni completamente wireless, le quali necessitano solamente di un modem dedicato capace di ricevere il segnale internet diffuso da apposite antenne trasmittenti. In realtà, in origine questa soluzione è stata pensata per garantire una connessione a internet anche in quei luoghi difficilmente raggiungibili dalle linee telefoniche tradizionali. Tuttavia, tale tecnologia ha riscontrato un enorme successo anche nelle aree urbane e in pieno centro città. Tra l’altro, attivare una connessione internet senza linea fissa non implica l’impossibilità di effettuare chiamate. Infatti, se lo si desidera, all’offerta solo internet (quindi senza linea fissa) è possibile abbinare un servizio di VoIP (anch’esso ormai largamente diffuso) in modo da poter chiamare attraverso la rete internet sfruttando la connessione.

La nuova tecnologia FWA

Nell’alveo delle connessioni ad internet senza linea fissa sta riscontrando un notevole successo la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Si tratta di un sistema ibrido caratterizzato da collegamenti via cavo e wireless al fine di ottenere una connessione a internet in banda larga o ultra larga. Non è un caso se anche questa connessione si sta facendo strada e sta riscontrando un gran successo in quei luoghi in cui l’infrastruttura della fibra ottica non è ancora presente o comunque non risulta essere utilizzabile. Se si ha intenzione di optare per la FWA è bene sapere che la sua strumentazione è diversa rispetto a quella delle altre connessioni a internet senza linea fissa. Questa tecnologia, infatti, è FTTT (Fiber To The Tower), dove l’ultimo termine indica “antenna” che riceve il cavo fisso e trasmette il segnale radio.