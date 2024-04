AMANTEA (CS) – Una buona notizia soprattutto per residenti ed esercenti. Il Comune di Amantea, con apposita delibera, ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica, per il consolidamento del costone roccioso che, oramai 3 anni fa, franò improvvisamente nel centro storico, in prossimità di via Mirabelli. Grossi massi e detriti si staccarono dal costone e precipitarono nei pressi di un’abitazione, invadendo la strada che porta al centro storico del comune. Fortunatamente nessuno rimase ferito ma enorme fu il danno per la cittadina tirrenica a una forte vocazione turistica, con i residenti costretti a fare lunghi percorsi per poter rientrare in casa oltre alla paura costante di nuovi crolli.

Amantea, messa in sicurezza del costone nel centro storico

Cedimento che si sarebbe verificato a causa di infiltrazioni di acqua. A causa della frana una quarantina di persone dovettero lasciare le proprie abitazioni trovando sistemazione in alberghi, da amici o parenti in attesa della messa in sicurezza dell’area. Di pochi giorni fa la buona notizia dell’approvazione del DIP, redatto dall’ufficio tecnico comunale, con un costo complessivo di circa 145mila euro. Il Comune avvierà adesso le procedure per l’affidamento diretto dei servizi di di ingegneria ed architettura di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), PE e CSP autorizzando l’indizione delle procedute per l’affidamento dei lavori.