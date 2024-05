Amministrative 2024, tre i candidati a sindaco sia a Montalto Uffugo che a Corigliano Rossano

COSENZA – Sia a Corigliano Rossano che a Montalto Uffugo, i due centri della provincia di Cosenza con popolazione superiore ai 15 mila abitanti in cui si vota l’8 e 9 giugno, sono tre i candidati alla carica di sindaco.

A Montalto Uffugo si sfideranno Mauro D’Acri, che è stato consigliere regionale e nel periodo in cui la Giunta é stata presieduta da Mario Oliverio è stato il consigliere delegato all’Agricoltura, sostenuto da 9 liste; Biagio Faragalli, già consigliere comunale, appoggiato anche lui da 9 liste, ed Emilio Viafora, sindacalista, sostenuto da una parte del Pd cosentino e che può contare su una sola lista.

A Corigliano Rossano in corsa l’attuale sindaco Flavio Stasi sostento da PD e Movimento 5 Stelle (che hanno trovato l’alleanza) Alleanza Verdi e Sinistra e diveri movimenti civici per un totale di 8 liste. Gli altri due candidati a primo cittadino sono Pasqualina Straface, attuale consigliera regionale azzurra sostenuta dal centro-destra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega) e Azione con Calenda oltre ad alcune liste civiche per un torale di otto liste e Domenico Piattello, appoggiato dalla lista civica «Movimento politico Associazione Italia nel cuore».