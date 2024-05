PAOLA (CS) – Colpi al petto, alle braccia e all’addome. Silvia Santis Maria Do Socorrro, 39 anni, che nella notte tra mercoledì e giovedì ha accoltellato il convivente Francesco Di Santo, 53 anni, al culmine di un litigio in un’abitazione di contrada Tina a Paola, è accusata di tentato omicidio e lesioni gravissime. La donna, di nazionalità brasiliana ma da tempo residente in Italia e in Calabria, è stata arrestata ieri dai carabinieri di Paola e si trova adesso nel carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il convivente, invece, originario di Fiumefreddo Bruzio, titolare un’azione agricola, si trova ricoverato in prognosi riservata all’Annunziata di Cosenza dove è arrivato ieri in gravissime condizioni. Raggiunto da almeno 5 o 6 coltellate, alcune delle quali avrebbero anche colpito alcuni organi.

L’uomo, che aveva perso molto sangue, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e si trova adesso in prognosi riservate. Resta ancora in pericolo di vita. Cosa abbia spinto la 39enne italo-brasiliana, artista che realizza dipinti e opere anche con discreto successo, a prendere in mano un coltello e colpire l’uomo nel cuore della nottem saranno le indagini dei carabinieri di Paola su disposizione della Procura.