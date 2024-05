Belvedere Marittimo: “Percorsi d’arte” tra storia, natura, musica e fotografia

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – L’incontro fra arte, storia, natura, musica e fotografia, la possibilità di conoscere ed immortalare itinerari e percorsi tematici che permetteranno di conoscere le ricchezze storico-artistiche e culturali del centro storico quale patrimonio da promuovere nella Riviera dei Cedri e nella Calabria tutta. “Percorsi d’arte” arriva a Belvedere Marittimo domani, sabato 11 e domenica 12 maggio. Un evento promosso dall’APS CreativaMente in collaborazione con Belvedere Music Lab. Un progetto finanziato dalla Regione Calabria che vanta anche il patrocinio del comune di Belvedere Marittimo con il sostegno “in prima linea” dell’assessore al Turismo Marco Carrozzino.

“Percorsi d’arte”

E’ un laboratorio dinamico che prevede un workshop fotografico, un percorso guidato alla riscoperta del territorio, il tutto arricchito dalla musica che fa da sottofondo ad alcuni dei luoghi più suggestivi di Belvedere Marittimo. Un progetto utile a promuovere e rivalutare il territorio e le sue ricchezze artistiche e naturali agli appassionati e ai curiosi. L’evento è forte di un palinsesto di attrazioni di primissimo livello per Belvedere Marittimo.

Programma

Sabato 11 maggio

Ore 16:00 presso il museo dell’amore, si terrà il workshop fotografico “modalità pro” scatti artistici con lo smartphone, curato da Serena Perla. La giornata sarà arricchita da “musica dei luoghi e passeggiata culturale e musicale” format mai visto prima nella cittadina tirrenica. Un viaggio armonioso nei luoghi più significativi del centro storico. In ogni posto si terrà un racconto accompagnato da una musica.

Dalle ore 17:00 presso il museo della ceramica con “il dialetto e la musica dei popoli”. Alle ore 17e30 a Piazza castello “gli aragonesi e gli angioini musica da guerra”. Alle ore 18:00 visita alla Chiesa del Rosario Ore 18e30 chiesa del crocifisso “la scultura lignea e la musica sacra” Ore 19 dai vicoli a vista mare “uno sguardo verso il futuro – musiche del domani”.

Domenica 12 maggio

Alle ore 9:00 al Museo dell’amore workshop fotografico “modalità pro” scatti artistici con lo smartphone. La camminata culturale e musicale prevede una suggestiva passeggiata “incontro alla montagna” per contemplare le bellezze della natura con musica che distende. Ore 10:00 partenza trekking “musica della natura”. Ore 13:00 ritorno in piazza Amellino. A fare da cicerone in questi percorsi guidati, Francesco Manenti, docente e appassionato di storia e cultura belvederese nonché esperto conoscitore del territorio.