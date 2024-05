‘Liberi di Volare’: attesa per il film in Calabria di Enzo Salvi, Martufello e Paolo Marra

CROTONE – Tra le tante produzioni calabresi di quest’anno, si aggiunge anche una commedia con protagonisti Paolo Marra, il celebre Enzo Salvi e Martufello. Il film si girerà a Isola di Capo Rizzuto e a Crotone e avrà nel cast, oltre ai sopracitati, altri nomi importanti del panorama televisivo e cinematografico italiano come Francesca Rettondini, Daniela Fazzolari e Antonio Tallura, gli ultimi due già protagonisti del film “Libero di Volare” girato nella stessa città nel 2021. Nel cast di questa frizzante commedia anche Michele Bruzzese, giovane star di The Voice Kids 2023 e Giuseppe Calabretta, attore crotonese. La produzione, tratta da un soggetto dello stesso Marra, è targata CineIsola Production in collaborazione con Blue Movies e la regia è affidata a Fabio Mancuso. Le riprese partiranno agli inizi di giugno e proseguiranno per circa tre settimane tra Isola di Capo Rizzuto e Crotone.

