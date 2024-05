“Lo stato di abbandono dell’Autostazione non può più protrarsi. Parlare di degrado è un eufemismo”

COSENZA – “Il Circolo “Giuseppe Saragat”, Sezione “Gaspare Conforti” Cosenza, ritiene inammissibili le condizioni in cui versano tante zone della città. Parlare di degrado è un eufemismo, ma quando a trovarsi in situazioni drammatiche sono alcune aree che costituiscono degli importanti snodi cittadini, allora si devono prendere provvedimenti immediati. Ci riferiamo a Piazza delle Autolinee, che da anni ormai si trova a dover subire l’incuria dell’amministrazione comunale e l’inciviltà di chi la frequenta, a discapito dei residenti, dei commercianti e di chi giunge a Cosenza dalla provincia o da altre città”.

“Come già lamentato dai commercianti e dalla consigliera Alessandra Bresciani, il luogo non può essere ostaggio di un concessionario che non svolge il suo servizio e lascia perire una zona importantissima per il capoluogo. Il sindaco, da primo cittadino, deve lamentare il mancato servizio e constatare il decadimento dell’Autostazione.. Tra l’altro, riteniamo inconcepibile che. L’unico display esistente è posto sulle pensiline ed è utilizzato per annunci privati. Ci sembra troppo, è ora, dunque, di dire basta. Le note di sollecito diffuse dalla consigliera Bresciani non sono state prese in considerazione, ragion per cui siamo portati a pensare che Vaglio Lise . Ila, perché l’Autostazione è un’area che deve essere visibile, considerato che è una porta della città.