COSENZA – Un’emozione indescrivibile perché sancisce un legame indissolubile e unico, quello tra una madre e una figlia, legate anche dalla grande passione e dall’amore per la danza. Sabato scorso, su Rai 1, alle 17, nel corso della trasmissione televisiva “Italia Sì” condotta da Marco Liorni, Silvia Greco ballerina e fondatrice della DenSer Asd di Cosenza e sua figlia Serena, hanno portato quel legame esibendosi in una coreografia madre-figlia su un brano di Dua Lipa, Trainig Season. Talento e bravura scorrono nel loro Dna.

A raccontare l’emozione è proprio Silvia Greco, “Questa giornata meravigliosa – scrive sui social – la voglio raccontare così. Un’emozione indescrivibile che ho vissuto con grande entusiasmo ed energia. Ho assaporato ogni singola cosa traendone, come sempre, solo il meglio e condividendo tutto con la mia esatta metà: mia figlia“.

“Una ragazza che non solo ha ereditato il talento e la passione ma che dimostra ogni giorno, la volontà e la determinazione verso ciò che vuole, con la sua amata danza. Una ragazza – scrive Silvia Greco parlando della figlia Serena – riconoscente, ricca di valori che ho saputo infonderle. Sul palco di Italia Sì, in poco tempo, siamo riuscite a portare tutto ciò, con grande cuore e coraggio. Sono molto fiera, soddisfatta ma soprattutto felice e grata alla vita di avermi dato questi doni meravigliosi. Porteremo per sempre nel nostro cuore, questa esperienza immensa”.

La loro energica esibizione è stata commentata da Guillermo Mariotto: “sono stato un po’ offuscato dalla scenografia e dalla coreografia così variopinta e colorata. Due ‘grille’ salterine, felici. La cosa che trasmettete di più è la felicità di quello che fate”.