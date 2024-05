“Scelte sobrie: alcol e giovani”, al Telesio seminario dell’Associazione Jole Santelli

COSENZA – Dalle stime dell’Istat e dell’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto superiore di sanità emerge che circa 35 milioni di italiani sopra gli 11 anni di età consumino bevande alcoliche. Di questi, più di 8,6 milioni hanno una modalità del bere a rischio. Allarmati da un problema in costante crescita, quello appunto denominato del “binge drinking”, letteralmente ‘abbuffata di alcolici’, l’Associazione Jole Santelli, rappresentata da Paola e Roberta Santelli e il Liceo Classico Telesio di Cosenza, si uniscono per dar vita domani, giovedì 16 maggio alle ore 10.30, al primo seminario formativo e informativo del progetto “Scelte sobrie: alcol e giovani”, per educare a quelli che sono i rischi del consumo di alcolici.

L’adolescente è spesso attratto dalla tempesta di piacere scatenata da esperienze nuove e non è in grado di valutarne i rischi. Per comprendere le dimensioni del problema, per riconoscerlo sul nascere e capire come intervenire per affrontarlo dialogheranno con gli studenti: Ennio Avolio, Biologo, docente Unical, specialista in scienze della nutrizione, Alessandra Santelli, Psicoterapeuta, Dirigente presso Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile dell’ azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Maria Francesca Amendola, Presidente Regionale Club Alcologici Territoriali e Società Italiana Alcologia e Vitaliano De Salazar Commissario straordinario azienda ospedaliera di Cosenza.

Il progetto rientra nell’ambito della promozione di iniziative relative alle politiche giovanili e vede il sostegno della Regione Calabria e del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del consiglio dei Ministri.