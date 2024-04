Gratta e Vinci milionario in Abruzzo: 2 milioni ad Avezzano. Vincite da 500mila euro in sei regioni

COSENZA – Settimana ricca di premi quella del Gratta e Vinci. Ma a fare festa è l’Abruzzo, dove un fortunato giocatore ha vinto il jackpot massimo da 2milioni di euro con il biglietto da 10 euro della serie «Il Miliardario Mega». Il premio è andato ad Avezzano in provincia dell’Aquila nel bar tabacchi di via S. Cataldi 140. Ma sono anche sei regioni italiane (da Nord a Sud) a brindare nella settimana dal 22 al 28 aprile con altrettante vincite da ben mezzo milione di euro. Partiamo dal tagliando della Serie “il Miliardario” che ha regalato due vincite da 500mila euro a Ragusa in Sicilia e a Sassari in Sardegna.

Il “nuovo doppia Sfida” ha premiato un fortunato giocatore a Merano nella provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige, mentre il “doppia sfida Classic” ha premiato un giocatore di Milano. Altri 500mila euro sono stati vinti a Pieve a Nievole in provincia di Pistoia in Toscana con il Gratta e Vinci della serie “Nuovo 100X”. Infine festa anche ad Albano Laziale in provincia di Roma con il Gratta e vinci “Numerissimi”.

Gratta e vinci, le altre top vincite della settimana

“Il Miliardario” ha regalato due vince da 100mila euro in Lombardia: a Ponte di Legno (BS) e Albiolo nel comasco. Altri 100mila euro sono stati vinti a Trento con il biglietto “Fai Scopa new” e a Ercolano in provincia di Napoli con con il Gratta e vinci “Ultra Numerissimi”. Cinque invece le vincite da 50mila euro: tagliando “Turbo Cash” a Milano, “New Turista per Sempre” a Castel Goffredo nel Milanese, “Vinci in Grande” a Perugia, il “Miliardario Maxi” a Vigonza in provincia di Padova e “Nuovo 100x” a Rottofreno in provincia di Piacenza.

Infine una vincita da 30mila euro a Macerata con il tagliando “Super Numerissimi”, 25mila euro a Galtelli nel nuorese e a San Martino di Lupari in provincia di Padova con il biglietto “Nuovo 20x”. Infine 20mila euro vinti in Sicilia con il biglietto “Il Miliardario Mega”.