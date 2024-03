Gratta e vinci, vinti 9 milioni con due jackpot e un vitalizio. Altre 3 vincite da 500mila euro: tutti i premi

ROMA – È stata una settimana con record di vincite dal Gratta e vinci, quella dal 4 al 10 marzo 2024, dove si registrano in particolare tre neo milionari, tre vincite da 500mila euro, due da 100mila e decine di altri premi minori da Nord a Sud del Paese. Ma a fare festa in particolare sono tre neo milionari.

Vinti 5 milioni in Campania con il “Maxi Miliardario”

Partiamo dalla super vincita da 5 milioni di euro avvenuta in Campania, regione che nell’ultimo mese ha già regalato diversi milioni di euro. La vittoria da record è avvenuta al Lion’s Caffè di Sant’Arsenio in provincia di Salerno dove un fortunato vincitore ha acquistato un biglietto del “Maxi Miliardario” del costo di 20 euro portandosi a casa il jackpot massimo da 5 milioni.

“Bonus tutto per tutto”: 2 milioni nel modenese

La dea bendata è arrivata anche in Emilia Romagna, esattamente a Bomporto nel modenese. Qui grazie ad un tagliando della serie “News Bonus tutto per tutto” dal costo di 10 euro, il fortunato giocatore ha vinto il premio massimo per questo tipo di biglietto: 2 milioni di euro.

Infine, il terzo neo milionario dell’ultima settimana in Lombardia, esattamente a Paitone nel bresciano dove si è registrata la vincita di 2 milioni di euro grazie al tagliando della serie “News turista per sempre” dove il fortunato giocatore si è portato a casa quasi 2 milioni di euro sotto forma di vitalizio. La vincita, infatti, prevede queste modalità di incasso: 300.000 euro subito, 6.000 euro al mese per 20 anni e 100.000 euro di bonus finale. Il tutto per un totale di 1.936.849 euro. Il premio massimo è pagabile anche in un’unica soluzione, come da regolamento di gioco, al netto della trattenuta del 20% (per la parte eccedente i 500 euro).

Gratta e vinci, tre vincite da 500mila euro e due da 100mila

Ma non solo premi milionari, visto che nell’ultima settimana, in tutta Italia, si sono registrate al gratta vinci 3 vincite da 500mila euro. La prima ad Altari in provincia di Frosinone con il tagliando “nuovo Doppia Sfida”, la seconda a Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza grazie al tagliando “Numerissimi”. Infine la terza vincita da mezzo milione di euro a Ragusa in Sicilia con il tagliando “La Star”. Per quanto riguarda gli altri premi, da segnalare anche due vincite da 100mila euro a Salgeda in provincia di Treviso e a Brugherio in provincia di Monza Brianza: entrambe le vincite con i gratta e vinci della serie “Numerissimi”.

Sei premi da 50mila euro

Sempre nell’ultima settimana sono stati vinti 6 premi da 50mila euro: a Vasto nel chietino con un tagliando “New Turista per Sempre”, a Camaiore in provincia di Lucca con il tagliando “Bonus Tutto per Tutto”. Altri due premi sempre da 50mila euro sono stati vinti grazie ai biglietti “Il Miliardiario Maxi” a Chivasso in provincia di Torino e a Bergamo in Lombardia. Il “Nuovo 100x” ha invece portato due premi a Calvisano in provincia di Brescia e a Reggio Emilia.

Tre vincite da 20mila euro

Infine, nella settimana dal 4 al 10 marzo si sono registrate anche tre vincite da 20mila euro. A Lodi con il tagliando “Il miliardario Mega”, a Castelfrancdo di Sotto in provincia di Pisa con il biglietto della serie “Oro 20 carati” e infine a San Giorgio in Bosco nel padovano con un tagliando “Nuovo 15X”.