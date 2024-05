A Rende dal 1 giugno si pagherà la tassa di soggiorno. ADA “mancano servizi basilari per turismo e accoglienza”

RENDE – Nei giorni scorsi la nostra redazione ha dato notizia della delibera dei commissari che hanno introdotto, a partire al 1 giugno, la tassa di soggiorno a Rende, approvando, di fatto, quella che era stata la delibera della Giunta Manna che da anni tentava di inserire la tassa per i turisti che usufruiscono di Hotel, B&B, Campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, appartamenti per vacanze ecc… L’introduzione della tassa di soggiorno a Rende ha innescato un acceso dibattito tra gli operatori turistici. Se da un lato la tassa viene vista come uno strumento per reperire risorse da destinare al miglioramento dei servizi, dall’altro si teme che possa penalizzare il settore turistico, già alle prese con diverse criticità.

Tassa di soggiorno: manca un piano turistico

Le critiche principali si concentrano sulla mancanza di servizi essenziali per il turismo e l’accoglienza a Rende. Francesco Maria Gentile Delegato Calabria dell’Associazione Direttori Albergo Italia, sottolinea: “Non solo manca un piano turistico degno di questo nome, ma la città è carente di servizi basilari per i turisti. I siti storici sono spesso malmessi e privi di adeguata cartellonistica informativa, i collegamenti pubblici sono insufficienti e poco frequenti, e la segnaletica turistica è praticamente inesistente”.

Un’imposta calmierata e un piano per la ripresa a 360 gradi

Per scongiurare questo scenario e dare nuovo slancio alla città, è necessario un piano di rilancio a 360 gradi che includa, oltre al turismo, anche la riqualificazione delle strade e dei servizi. Un piano per il turismo ambizioso e concreto. Come già proposto in precedenza, un piano di sviluppo turistico efficace dovrebbe prevedere:

Miglioramento dei servizi: manutenzione dei siti storici, potenziamento dei collegamenti pubblici, segnaletica turistica efficiente, incremento dei servizi di informazione e accoglienza.

Promozione del territorio: campagne di marketing mirate sui canali online e offline, partecipazione a fiere del turismo, sviluppo di prodotti turistici tematici.

Formazione degli operatori: corsi di aggiornamento per il personale delle strutture ricettive, focus sull’accoglienza e sull’ospitalità e riqualificazione delle strade e dei servizi per una città più vivibile. Oltre al turismo, il piano di rilancio dovrebbe dedicare particolare attenzione alla riqualificazione delle strade e dei servizi, per rendere Rende una città più vivibile e attrattiva per cittadini e turisti. Tra gli interventi necessari:

Manutenzione straordinaria del manto stradale: rifacimento delle strade dissestate, eliminazione di buche e avvallamenti, messa in sicurezza dei passaggi pedonali.

Cura del verde pubblico: manutenzione di parchi e giardini, piantumazione di nuovi alberi, realizzazione di aree verdi attrezzate.

Miglioramento della raccolta differenziata: aumento dei punti di raccolta, campagne di sensibilizzazione per il corretto conferimento dei rifiuti, implementazione di sistemi di raccolta più efficienti.

Un impegno condiviso per il futuro di Rende

L’introduzione della tassa di soggiorno a Rende può rappresentare un’opportunità per dare nuova vita alla città, se inserita in un piano di rilancio ambizioso e concreto che coinvolga tutti gli attori in gioco: cittadini, operatori turistici, associazioni di categoria e amministrazione comunale. Un impegno condiviso per costruire un futuro migliore per Rende, una città più vivibile, accogliente e attrattiva per tutti.