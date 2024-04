Ultimate Dice diventa il gioco di Nomini più popolare tra i giocatori VIP

Guadagnare i progressi VIP nei moderni casinò online diventa difficile per i giocatori che hanno già raggiunto il loro limite massimo. Gli utenti di Nomini hanno inventato diverse strategie per guadagnare livelli di fedeltà in modo più veloce ed efficiente. Tutti i giocatori che desiderano sbloccare i vantaggi VIP dovrebbero prendere in considerazione l’applicazione di questi consigli durante le loro sessioni sulla piattaforma.

Panoramica di Mega Dice

I giocatori più esperti di Nomini hanno scelto Mega Dice come gioco preferito per macinare i progressi della fedeltà. Il motivo di questa scelta è piuttosto semplice: si tratta di uno dei pochissimi titoli che offre agli utenti un ampio grado di controllo sulle possibilità di vincita. A differenza delle varianti standard di Dice, questa versione del gioco permette ai giocatori di selezionare le fasce di numeri su cui scommettere, modificando la vincita potenziale lungo il percorso.

Il gioco ha un valore di RTP fisso del 97%, il che è vantaggioso per il programma fedeltà in due modi. Innanzitutto, il margine della casa, pari a solo il 3%, è già inferiore a quello della maggior parte degli altri giochi di casinò online presenti sulla piattaforma. In secondo luogo, le probabilità di azzeccare la combinazione desiderata possono essere modificate in modo da ottenere una macinazione molto più efficiente.

Strategia Martingala

La prima strategia scelta dagli utenti di Nomini per guadagnare progressi da VIP è una variante di uno degli approcci al gioco d’azzardo più popolari dell’intero settore. Come ogni giocatore esperto sa, la strategia Martingala prevede l’esecuzione di una serie di scommesse, raddoppiando l’importo della puntata per ogni perdita fino a quando non si ottiene una vincita. Una volta ottenuta la vittoria, il giocatore deve tornare alla puntata iniziale.

Con Mega Dice è abbastanza facile implementare la strategia. Tutto ciò che gli utenti devono fare è impostare il gioco su una vincita doppia con una probabilità di vincita del 48,5%. Poi, si consiglia di prendere una piccola parte del bankroll e iniziare a scommettere. La scelta di un piccolo importo consente agli utenti di effettuare lunghe sessioni di gioco con discrete possibilità di rimanere in attivo e di accumulare facilmente ingenti somme di denaro scommesse.

La strategia della massima probabilità

Il secondo approccio scelto di frequente dai giocatori di Nomini è chiamato strategia della massima probabilità. Come è facile intuire dal nome, questo approccio consiste nel configurare le probabilità di successo di un lancio in modo che siano le più alte possibili. In questa specifica variante di dadi, la probabilità è del 97% e il moltiplicatore di vincita per questa opzione è incredibilmente basso.

Questa grande possibilità di vincita permette ai giocatori di effettuare scommesse piuttosto consistenti, fino a raggiungere il 10% del loro intero bankroll dedicato a questa strategia e, grazie ai frequenti successi e ai rari fallimenti, la somma totale scommessa si accumula molto rapidamente. Ad esempio, piazzando cento scommesse da un euro ciascuna, si otterranno in media solo tre perdite e 97 vittorie che generano circa 1,5 euro. Ciò significa che i giocatori possono guadagnare 100 punti fedeltà spendendo solo uno o due euro invece di piazzare una scommessa del valore di cento euro in una volta sola.

Il vantaggio principale di questo approccio è la sua velocità: è il modo più rapido e affidabile per ottenere i vantaggi VIP. Anche con un budget iniziale di 100 euro, è possibile raggiungere alcuni dei livelli più alti senza praticamente alcun rischio di non raggiungere l’obiettivo.

Per quanto riguarda lo svantaggio principale, si tratta di perdite inevitabili. Le possibilità di ottenere un profitto con questa strategia sono quasi inesistenti, in quanto il 3% di probabilità di perdere si ripresenterà quasi inevitabilmente più volte nel corso della sessione, annullando tutte le vincite derivanti da pronostici azzeccati. La strategia Martingala descritta in precedenza ha una discreta possibilità di essere redditizia, ma è molto più lenta e ha anche la possibilità di perdere molto prima di raggiungere l’obiettivo desiderato in termini di fondi scommessi.