Apre a Cosenza il Customer Center Ita Airways, la compagnia aerea di bandiera dell’Italia

COSENZA – ITA Airways, la compagnia aerea di bandiera dell’Italia, inaugura una nuova sede del Customer Center di Cosenza, che si terrà il 24 maggio alle ore 12:30 presso lo stabile in Piazza Francesco Crispi n.1 (con ingresso da Via Milelli, angolo con Via Roberto Caruso), alla presenza dei vertici della Compagnia.

ITA Airways è una società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio dell’attività nel settore del trasporto aereo. La società è attiva da novembre del 2020. Dal 2022 ha rafforzato la propria presenza anche dalla Calabria con nuove rotte dagli scali di Reggio Calabria e Lamezia Terme.