Crosetto, lapsus in tv: «le mie scuse a Loiero, citato per errore parlando di Oliverio»

ROMA – “Mi hanno fatto notare poco fa che per un antipatico lapsus ieri sera, durante la trasmissione Otto e Mezzo, parlando dell’assoluzione piena, dopo anni di calvario giudiziario e dopo pesanti accuse, perché ‘il fatto non sussiste’, dell’ex presidente della regione Calabria Oliverio, ho citato, per errore, non lui ma il nome di un altro politico calabrese, Loiero, a sua volta ex governatore della Calabria, ma che non ha mai dovuto dimettersi e non ha mai avuto contestazioni giudiziarie. Me ne scuso con l’interessato e ritengo giusto correggermi pubblicamente per rispetto a lui ed a chi ieri sera mi ha guardato in tv”. Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

