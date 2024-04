COSENZA – Il mondo del gioco d’azzardo è cresciuto a dismisura negli ultimi anni in Italia. L’aumento degli incassi del mondo del gambling è derivato da una serie di fattori che hanno reso i casino siti sempre più popolari e redditizi tra i giocatori di tutta Italia.

Infatti, i migliori casino online hanno saputo intercettare le necessità di tutti gli utenti italiani e, per tale motivo, hanno ottenuto una crescita esponenziale sia per quel che riguarda gli introiti che le singole registrazioni.

Una tendenza in crescita

I casinò online sicuri sono divenuti uno strumento di intrattenimento per tantissimi giocatori. La crescita vertiginosa dei giocatori italiani è dovuta probabilmente ad una serie di misure che sono state introdotte negli ultimi anni.

Una su tutte riguarda l’espansione dei casinò live che hanno azzerate le differenze tra i giocatori online e quelli fisicamente presenti. Inoltre, le slot machine sono state aumentate e migliorate sotto tutti i punti di vista. Ciò è stato possibile grazie al grande lavoro svolto dalle maggiori software house come, ad esempio, Netent, Pragmatic Play o Microgaming.

Questa crescita, inoltre, ha portato l’aumento del numero di metodi di pagamento all’interno dei casinò online in Italia che, oggi, sono moltissimi e comprendono il bonifico bancario, le carte di credito e debito, gli e-wallet e financo le criptovalute. Le possibilità fornite per accedere, giocare e scommettere sui siti casinò online sono oggi tantissime e consentono un gioco rapido, divertente e senza grossi impegni.

L’impatto economico dei casinò online in Italia

Tutto questo ha ovviamente condotto a un aumento dell’impatto economico dato dai casino online legali nel nostro paese. Si stima, infatti, che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) riceva un indotto complessivo di alcuni miliardi di euro, seguiti da un totale di 105 miliardi di euro in tutto il mondo.

Impiegati nel settore del gioco

Da cosa è formato e come funziona l’indotto del gambling? In Italia siamo molto indietro per quel che concerne gli occupati direttamente dal settore del gioco d’azzardo. Infatti, dai dati oggi a nostra disposizione, gli occupati risultano essere 1.600.

Questo dato, se confrontato con gli altri paesi europei, sembra essere molto “indietro”. Esistono infatti alcuni paesi che riescono ad impiegare molte più persone nel settore del gioco, specie nel settore dell’assistenza clienti.

Se osserviamo i risultati di Malta, Gran Bretagna e Germania possiamo registrare un grande numero di occupati nel settore. L’isola mediterranea impiega 6.000 persone, la Gran Bretagna 18.000 e la Germania ben 28.000.

A fronte di un numero di impiegati ridotti, l’Italia – grazie anche al grande lavoro fatto dall’ADM – riesce ad incassare cifre davvero ragguardevoli. Questo avviene grazie alla licenza AAMS che garantisce la piena sicurezza e affidabilità dei siti di gioco italiani.

Grazie alle protezioni e ai software dedicati, i casinò AAMS garantiscono una tutela eccezionale dei giocatori, assicurando una protezione completa in tutte le fasi di gioco, dal deposito fino al prelievo, passando per il gioco digitale.

Il gioco d’azzardo online nel mondo

Il mondo dei casinò online italiani è solo una piccola parte della quantità di gioco mondiale. Si stima che nel globo ci siano circa 2,2 miliardi di giocatori con un account attivo. Grazie a questi utenti il gioco ha raggiunto un fatturato globale di circa 59 miliardi di euro solo per quel che concerne il lato “mobile”. In media, gli utenti del gioco dedicano 10 ore di gioco alla settimana.

Si tratta di un numero in costante crescita da circa 20 anni. In generale, l’introito complessivo generato dai miglior casinò avanza da anni e oggi sembra essere pari a 93 miliardi di euro, una stima precedentemente prevista per il 2025.

Questi importi dovrebbero, secondo le attuali stime, avere una crescita annuale dell’11,5% fino al 2026. Tale aumento dovrebbe quindi portare il fatturato globale a rompere il tetto dei 100 miliardi il prossimo anno e poi continuare a prosperare per i prossimi due.

Conclusione

In tutto questo, i casinò con regolare licenza AAMS continuano a crescere e ad attrarre giocatori anche grazie alle ottime offerte messe sul piatto che riguardano bonus di benvenuto, bonus sul primo deposito, bonus sui giochi da tavolo e molto altro.

Tutti questi fattori continuano a far prosperare il gioco e a far crescere l’interesse complessivo da parte dei giocatori. In ultimo, la presenza di jackpot progressivi nei casinò italiani ha reso possibili vincite ricchissime sino ad oggi improbabili.