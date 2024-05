Odissea per un gruppo di bambini di Lago in gita: «lasciati per ore senza cibo e servizi igienici»

COSENZA – Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata alla redazione da parte dei genitori dei bambini della classe 2 elementare di Lago, provincia di Cosenza:

“Ieri mattina alle ore 8.30 abbiamo accompagnato i nostri bambini presso il Campus Temesa di Amantea per la partenza in gita! Ad attenderli c’erano le maestre che li accompagnavano ed il pullman di una nota ditta giunto da Cosenza. Partono per la prima tappa a Curinga dove visitano l’albero secolare, ripartono subito dopo per visitare lo Zoo di Lamezia Terme! L’itinerario prevedeva poi il pranzo in agriturismo con il seguirsi di laboratori, ma dalle 14.00 circa, questa giornata si interrompe nel pullman… l’autista inizia a sbagliare più volte la strada, poi iniziano a sentire degli strani rumori, e le maestre premurose chiedono al conducente spiegazioni ma proseguono dicendo che tutto procedeva bene finché un forte boato ha stravolto bambini ed accompagnatori.

Dopo diverse richieste di spiegazioni viene data la prima versione ovvero che si è forata una gomma e fin qua nulla da dire perché su strada tutto può succedere! Ma da qui partono 5 ore interminabili di un susseguirsi di notizie… dapprima ci viene comunicato che sostituiscono la gomma… si riparte dal gommista ma subito dopo si rompe nuovamente il pullman e magicamente si attende una sostituzione… intanto le ore scorrono, i docenti molto premurosi verso i nostri bambini cercano di mantenerli tranquilli ma il pullman non arriva… chiedono spiegazioni e l’autista dinanzi a bambini di soli 8 anni usa modi poco garbati ed intanto continuano a passare minuti, ore e i nostri figli sono senza pranzo e senza servizi igienici! Sono presenti anche bambini con disabilità ma tutto tace!

Intanto con il trascorrere delle ore i bambini incominciano a spaventarsi, piangono per la paura di non poter ritornare a casa… solo alle ore 19:00 circa arriva il tanto atteso pullman sostitutivo, ma i bambini rimangono comunque impauriti ed affamati! Ci chiediamo, possono ancora accadere queste cose nel 2024? La ditta degli autobus come mai non ha saputo gestire la situazione, facendo rimanere questi poveri bambini in un pullman per ben 5 ore? E come mai lo stesso pullman si era già rotto qualche giorno prima accompagnando le secondarie sempre di Lago? E la Dirigente scolastica, cosa ne pensa dell’accaduto? Ha provveduto a far risarcire questi bambini? Avremmo voluto sentire quantomeno la parola SCUSA, ma tutto tace, come se nulla fosse accaduto ed è per questo che chiediamo ad alta voce ‘MAI PIÙ VIOLARE I DIRITTI DEI BAMBINI'”.