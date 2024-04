Cariati, via ai lavori di ripascimento costiero. Poi progetto di waterfront per riqualificare il porto

CARIATI (CS) – Sono partiti il 17 aprile i lavori per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale. L’intervento, finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Difesa del Suolo ed Erosione delle coste” siglato tra Regione Calabria, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, i comuni di Cariati e di Crosia, interessa il litorale tra Capo Trionto e la foce di fiume Nicà. I lavori, aggiudicati dalla Ditta Calcestruzzi Cariatese S.n.c. dei F.lli Fuoco, interesseranno, nel dettaglio, lo svuotamento dell’imboccatura portuale dalle sabbie accumulatesi, la realizzazione di un pennello nella zona sud del Comune ed interventi di ripascimento nelle zone più colpite dal fenomeno erosivo.

Il Sindaco Cataldo Minò esprime soddisfazione per l’avvio dell’intervento che «porterà finalmente alla risoluzione definitiva dell’annoso problema dell’erosione costiera. È un’opera molto importante – ha commentato il primo cittadino – il cui iter è stato lungo e tortuoso e che oggi vede la sua realizzazione grazie alla sinergia con cui siamo riusciti a lavorare con la Regione Calabria e all’interessamento del Dirigente ing. G. Comito, del Funzionario responsabile la dott.ssa G. Chiodo del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente e del Dirigente dott. S. Siviglia ai quali va il nostro ringraziamento.

E questo – ha aggiunto il primo cittadino– è solo il primo step di una serie di interventi di riqualificazione che abbiamo in programma di attuare in sinergia con la Regione Calabria. Tra questi un progetto di waterfront per la riqualificazione dell’area portuale». lavori di ripascimento procederanno a ritmo serrato fino al 15 giugno per interrompersi con l’avvio della stagione balneare e riprendere il primo ottobre. Il tratto di arenile interessato dagli interventi sarà interdetto al pubblico.