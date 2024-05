Guasti idrici e mancata erogazione acqua, Comune valuta azioni contro Sorical

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – L’Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano ha ricevuto stamattina, per le vie brevi, l’ennesima comunicazione di Sorical in merito all’interruzione dell’erogazione idrica della condotta Dn 300 che serve il serbatoio comunale di Matassa. Si tratta della quinta interruzione in poco più di una settimana ed in pratica le reti comunali non vanno a regime di regolare erogazione ormai da giorni, creando enormi disagi ai cittadini di numerose zone dello Scalo di Rossano.

“Questa mattina addirittura – scrive l’amministrazione – per quanto ci é stato comunicato per le vie brevi, il tentativo di riparazione di una perdita in località Amica ha finito per aggravare il guasto. Si tratta, evidentemente, di una gestione fallimentare da parte della Società Regionale delle Risorse Idriche, di competenza della Regione Calabria, sulla quale l’ente ha più volte chiesto alla Giunta Regionale di intervenire, in particolar modo rispetto alla condizione di questa condotta ed é tale profonda inefficienza che ci ha portato più volte a considerare semplicemente assurda l’idea di conferire a Sorical anche impianti e reti dei Comuni Calabresi, come da progetto della Giunta Regionale, tenendo conto della profonda inadeguatezza con la quale vengono gestite solo le condotte adduttrici”.

Questa volta l’ente comunale, dopo l’ennesimo ed imbarazzante guasto, oltre ad una comunicazione più chiara e dettagliata nei confronti della comunità, inizierà una valutazione rispetto ad eventuali azioni da intraprendere nei confronti della Società, a tutela della comunità e dell’ente stesso. Si precisa, in conclusione, che tutti gli impianti e le reti comunali sono perfettamente funzionanti.