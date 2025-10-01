HomeItalia

Prevenzione oncologica: “Ottobre rosa 2025”, Elisabetta Gregoraci in prima linea con la LILT

Da anni ambasciatrice della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, la conduttrice calabrese sostiene e promuove la prevenzione, anche attraverso l'adozione di uno stile di vita equilibrato

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

ROMA – A Montecitorio nella prestigiosa Sala della Regina è stata presentata la campagna “Ottobre rosa 2025” promossa da Anci e Lilt con il patrocinio della Camera dei deputati e di cui Elisabetta Gregoraci è Ambassador. All’iniziativa, condotta dal giornalista Giuseppe Brindisi, è intervenuto il Ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha evidenziato, ancora una volta, il ruolo centrale della LILT nel diffondere la cultura della prevenzione e nel promuovere una rete di istituzioni e cittadini uniti nella lotta contro il tumore al seno. Serve “aumentare l’adesione agli screening oncologici, in particolare a quelli per il cancro della mammella. Ci sono ancora troppe differenze regionali che vanno colmate e superate”.

Francesco Schittulli, oncologo di fama internazionale nonché Presidente della Lilt ha specificato che con “la prevenzione possiamo arrivare alla mortalità zero. Oggi 160 donne avranno una diagnosi di cancro al seno e sappiamo che questa è una malattia sempre più curabile, più guaribile, dobbiamo far sì che nessuna donna possa ammalarsi di cancro, in particolare al seno, che è un organo particolare, non dobbiamo destabilizzare, né sotto l’aspetto fisico, né sotto l’aspetto psicologico, la donna, sapendo che questa malattia è addirittura prevedibile”

La showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci è Ambassador LILT della campagna “Ottobre Rosa 2025, dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

“Avendo avuto l’esperienza diretta di mia madre che ci ha lasciati anni fa per un tumore al seno, sono convinta che la prevenzione sia importantissima. Mi auguro che le strutture sanitarie disponibili sul territorio siano uguali tanto al Sud che al Nord, e spero che le donne del Sud non abbiano paura di fare i controlli e gli screening, perché la prevenzione salva la vita”, ha rimarcato la conduttrice.

Roberto Pella, vice presidente Anci con delega alla salute: “Con la presentazione di questa iniziativa, vince la squadra cioè tutte le istituzioni rappresentate che si uniscono, attraverso coloro che portano avanti con forza e determinazione la loro azione verso l’obiettivo comune della prevenzione. Noi sindaci ci stiamo impegnando sempre più, attuando politiche fondamentali e promuovendo stili di vita e alimentazione sana per sensibilizzare i nostri giovani a partire dalla scuola. Il tema della prevenzione è fondamentale”.

“Come amministrazioni comunali siamo la parte più prossima ai cittadini e insieme a chi della prevenzione ha fatto la propria bandiera possiamo agire per incrementare la sensibilizzazione sul tema. Siamo pronti a collaborare al massimo per veicolare, con questa campagna, il messaggio a tutte le donne che magari seguono poco i mezzi di comunicazione, con iniziative sul territorio dei nostri Comuni”, ha aggiunto Pella accennando al protocollo di intesa tra Anci e LILT firmato lo scorso giugno.

Il vice presidente Anci ha ricordato anche “le numerose attività realizzate dai Comuni per diffondere il più possibile la cultura dello Sport mettendo a disposizione palestre e luoghi per svolgere attività sportive, ma anche sul terreno della digitalizzazione e della transizione verde verso città più vivibili”.

Al convegno-dibattito hanno partecipato, dichiarando una comunione d’intenti e di progetti, sia il segretario generale di Anci Veronica Nicotra, che il Capo Dipartimento alla Prevenzione Maria Rosaria Campitiello: “E’ importante fare gioco di squadra per la prevenzione e il contrasto del tumore al seno” sottolinea Nicotra. “I sindaci e i Comuni stanno facendo la propria parte attraverso politiche urbane che puntano a città più vivibili. Faccio un appello al Ministero della Salute e alle Regioni: abbiamo un’emergenza che si ribalterà sul sistema sanitario nazionale (…) per questo è necessario intervenire con azioni congiunte sui territori e nelle scuole coinvolgendo anche le famiglie”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

agenti-carceri

Carceri più sicure: dal Governo 39 nuovi agenti tra Cosenza, Paola, Castrovillari e Rossano

Provincia
COSENZA - Arrivano i rinforzi per la sicurezza nelle carceri calabresi. Con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 1507 nuovi agenti...
Tridico Unical

Tridico all’Unical con Conte: «Tanti giovani mi hanno dato la certezza che la Calabria...

Area Urbana
RENDE - Questa mattina Pasquale Tridico è arrivato all’Università della Calabria insieme a Giuseppe Conte per una manifestazione per lo stop alla guerra a Gaza....

Macabra scoperta a Roma: resti umani in auto in fiamme, forse di un 57enne...

Calabria
ROMA - All'interno di un'auto in fiamme a Monte Compatri, in via Acqua Felice, ai Castelli Romani, all'interno di un'area sterrata, sono stati trovati...
Conte Unical

Conte all’Unical, un selfie con gli studenti per la Flotilla e la lotta all’astensionismo

Area Urbana
RENDE - Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte come da programma è arrivato questa mattina in Calabria. Prima tappa all'Università della Calabria,...
Allaccio abusivo rete pubblica

Allaccio abusivo alla rete pubblica e danno di 9mila euro, denunciati due uomini per...

Calabria
CONDOFURI (RC) - Sono due i soggetti deferiti in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica dai militari della Stazione...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37527Area Urbana22629Provincia19957Italia8052Sport3888Tirreno2979Università1483
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Calabria

Costituito il coordinamento regionale per una legge antidiscriminazione verso la comunità...

COSENZA - "Alla vigilia delle elezioni regionali in Calabria, le associazioni LGBTQIA+ del territorio (Arcigay Reggio Calabria I due mari, Agedo Reggio Calabria, Arcigay...
lungofiume via norman douglas cosenza
Area Urbana

Cosenza: piano per il decoro e l’igiene urbana, lungofiume Norman Douglas...

COSENZA - "Instancabile il lavoro straordinario che sta portando avanti la Cooperativa Semper Uno, responsabile della pulizia e del decoro dell'intero Centro Storico". Lo afferma...
iscrizione Unical
Università

Cinque borse di studio per studenti palestinesi, l’Unical aderisce a IUPALS

RENDE - L’Università della Calabria aderisce al progetto 'Italian Universities for Palestinian Students', l’iniziativa promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in...
ospedale-annunziata-cosenza-smentita-alessandra bresciani
Area Urbana

Ospedale ad Arcavacata, Bresciani ai candidati «Cosenza deve forse diventare archeologia...

COSENZA - "Cosenza spogliata". Ultimi giorni campagna elettorale per le Regionali in Calabria e da Cosenza si alza la voce contro il rischio di...
bombole gas 01 gdf
Calabria

Commercio illegale di bombole di Gpl: Guardia di finanza ne sequestra...

CROTONE - I finanzieri Crotone hanno sequestrato lungo la strada statale 106 nel tratto di attraversamento della frazione Torre Melissa, 70 bombole contenenti un...
carabinieri lungro cattedrale
Provincia

Rubate le offerte dei fedeli dalla Cattedrale di Lungro, denunciato il...

LUNGRO (CS) - I carabinieri sono risaliti al presunto autore del furto aggravato commesso nella Cattedrale di San Nicola di Mira di Lungro la...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA