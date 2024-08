Violento scrontro tra auto sulla 106 a Pietrapaola, 8 feriti: c’è anche una bambina

PIETRAPAOLA (CS) – Grave incidente stradale sulla strada della statale 106 a Pietrapaola, nel Cosentino. Lo scontro – secondo cause da accertare – è avvenuto all’alba tra due automobili e ha provocato il ferimento di otto persone. Nelle due vetture che si sono scontrate c’erano una comitiva di giovani di Mirto Crosia e una famiglia tedesca. Secondo quanto si apprende, le condizioni di alcune sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. Sul posto i soccorsi del 118 di Corigliano Rossano hanno trasportato le persone coinvolte nell’incidente negli ospedali più vicini.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e personale dell’Anas per gestire il flusso di traffico che si è creato con lunghe code di automobili subito dopo l’incidente.Le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità sono ancora in corso.