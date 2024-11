Vigili del fuoco, il sindaco Mundo: “urgente l’apertura di una caserma a Trebisacce”

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – Nella giornata di ieri, presso il Comune di Trebisacce, il Sindaco Franco Mundo, insieme all’Assessore Luigi Malatacca, ha ricevuto il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, ingegner Roberto Fasano, accompagnato da due suoi collaboratori, per discutere della riapertura del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Trebisacce.

Durante l’incontro, il Sindaco Mundo ha ribadito l’importanza e l’urgenza della riapertura del distaccamento, puntando alla sua trasformazione in una sede permanente e non più volontaria. Il Comune ha infatti messo a disposizione locali adeguati, seguendo le indicazioni del Comando Provinciale, per garantire la piena operatività della caserma. Trebisacce, come centro di un ampio comprensorio, ha bisogno di un presidio dei Vigili del Fuoco per rispondere alle esigenze di sicurezza di ben 16 comuni, da Cassano allo Ionio fino a Rocca Imperiale, includendo le aree interne.

L’ingegner Fasano ha espresso gratitudine al Sindaco per il supporto logistico fornito e per le costanti sollecitazioni a favore dell’apertura del presidio. Ha inoltre confermato l’impegno del Comando Provinciale e Regionale per aprire il distaccamento appena verrà assegnato il personale professionista necessario. Anche la Direzione Nazionale dei Vigili del Fuoco ha mostrato sensibilità verso la questione, assicurando che, una volta completato l’iter di assegnazione del personale, il presidio di Trebisacce sarà attivato senza ulteriori ritardi. Con questo auspicio, il Sindaco Mundo e l’ingegner Fasano hanno concordato di incontrarsi nuovamente a breve, confidando di poter celebrare presto l’apertura ufficiale della caserma.