HomeIonio

Scuola di via Nizza, Comune di Corigliano Rossano diffida l’istituto alla consegna delle chiavi

Nonostante l’impegno straordinario dell’Amministrazione per garantire aule attrezzate e confortevoli al Plesso di Via Nizza, l’Istituto Comprensivo ignora le comunicazioni ufficiali e ritarda l’avvio delle lezioni

Riceviamo e pubblichiamo
Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – L’anno scolastico inizia tra ostacoli e responsabilità e in tal senso il Comune di Corigliano Rossano, per conto del sindaco Flavio Stasi, interviene sul plesso di via Nizza. “L’Amministrazione Comunale in tutte le sue articolazioni – dagli addetti di Decoro e Manutenzione agli Amministratori Politici, passando per il settore Lavori Pubblici e le ditte incaricate – hanno lavorato senza sosta nel corso delle ultime settimane per garantire alla comunità del Plesso di Via Nizza un sereno e confortevole anno scolastico in un luogo non troppo distante dalla scuola originaria. Una circostanza non scontata tenendo conto dell’importanza dei tre interventi di messa e sicurezza ed ammodernamento del vetusto plesso di Via Nizza, purtroppo indilazionabili essendo finanziati con fondi PNRR, e della mancanza di patrimonio immobiliare pubblico nell’area di Schiavonea”.

“Ieri, 15 settembre, sono stati resi disponibili spazi per tutte le 14 aule afferenti al plesso di Via Nizza, confortevoli e perfettamente attrezzati, presso gli immobili che l’ente aveva già indicato formalmente all’Istituto Comprensivo competente nelle scorse settimane: l’Oratorio di Santa Maria ad Nives ed il Palazzo delle Fiere. Facendo seguito alle numerose e costanti comunicazioni informali intercorse tra i responsabili comunali e l’Istituto Comprensivo, sistematicamente ignorate in altrettante note diramate da parte della Scuola che ignoravano totalmente quanto reso noto dall’ente comunale, nella mattinata di ieri i responsabili comunali hanno formalmente dato disponibilità alla consegna delle chiavi di entrambi gli immobili per consentire già da domani l’utilizzo della nuova collocazione”.

“Tuttavia l’Istituto Comprensivo, dopo aver diramato una nota con la quale si ribadivano i precedenti contenuti ignorando totalmente ogni lavoro ed ogni comunicazione del Comune, ha ritenuto opportuno non rendersi disponibile per l’intera giornata alla consegna delle chiavi nonostante la formale comunicazione di questa mattina ed i ripetuti e generosi tentativi di contatto da parte dei Dirigenti Comunali competenti fino al tardo pomeriggio”.

“Senza entrare nel merito della opportunità ed adeguatezza di quanto accaduto, che dovrà eventualmente essere valutato da altri organi, si rende noto che il sindaco Flavio Stasi, preso atto di tali circostanze ha inteso diffidare l’Istituto Comprensivo a consentire con urgenza la consegna delle chiavi e degli spazi già pronti ad ospitare l’intera comunità scolastica di Via Nizza a tutela degli interessi dell’ente comunale ma soprattutto del diritto allo studio. L’Amministrazione Comunale ribadisce che in questi casi, tenendo conto del contesto difficile che si crea ogni qual volta è necessario ed utile intervenire strutturalmente sugli edifici scolastici, sarebbe necessario che le istituzioni lavorassero in perfetta sinergia, al fine di mitigare il più possibile ogni disagio per famiglie ed alunni. L’intento della diffida è quello di consentire l’immediato avvio delle attività scolastiche negli spazi sistemati e resi disponibili dall’Amministrazione Comunale. In caso di ulteriore inadempimento, l’Amministrazione Comunale valuterà il ricorso alle Autorità Competenti per Interruzione di Servizio Pubblico: se é vero, infatti, che sembra sia stato garantito il turno pomeridiano, é altrettanto vero che tale circostanza non é sostenibile per molte famiglie e risulta totalmente ingiustificabile alla luce della serena disponibilità di spazi confortevoli”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Centro Famiglia 3.0

A Rende nasce il Centro Famiglia 3.0: supporto alle famiglie e alle persone fragili

Area Urbana
RENDE – E’ stato presentato a Rende dal sindaco Sandro Principe e dell’assessore al Welfare Daniela Ielasi, il Centro Famiglia 3.0. Il progetto prenderà...
primo giorno scuola cosenza

Ritorno tra i banchi: anche a Cosenza suona la campanella. Un nuovo anno scolastico...

Area Urbana
COSENZA - Un'avventura che ricomincia. Sono oltre 250.000 gli studenti calabresi (89.023 quelli cosentini) che tornano oggi tra i banchi di scuola per l'inizio...
Franca-Melfi.

Rende: a Franca Melfi il 13° Premio Brutium che celebra il merito, la cultura,...

Area Urbana
RENDE - Giovedì prossimo 18 settembre alle ore 18, l'Hotel Europa di Rende ospiterà la 13ª edizione del Premio Brutium, promossa dalla Fidapa BPW...
Unica case in Fitto studenti

Unical, il caro affitti pesa sugli studenti calabresi fuori sede. Case fino a 600...

Area Urbana
COSENZA - Caro affitti? L’Università degli Studi della Calabria ha il primato del caro affitti rispetto agli altri centri calabresi. Ad evidenziartelo è un'indagine...

Settembre Rendese 2025: al via con il concerto di Noemi il festival più longevo...

Area Urbana
RENDE (CS) – Sessant’anni di storia per il Settembre Rendese, il festival più longevo della Calabria, che è pronto a festeggiare un compleanno speciale...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37352Area Urbana22459Provincia19900Italia8031Sport3870Tirreno2958Università1466
-->
Riceviamo e pubblichiamo
Altri Articoli di Riceviamo e pubblichiamo

Leggi ancora

tari tassa rifiuti
Area Urbana

Cosenza: impossibile pagare la TARI da mesi per un errore nell’IBAN....

COSENZA - A Cosenza alcuni cittadini tentano da mesi di pagare la TARI, ma senza successo. Sono numerosi e sempre più esasperati da una...
consigliere mendicino luciano luciani Prefettura-di-Cosenza
Provincia

“Ostacolato nello svolgimento del mio ruolo”: consigliere comunale di Mendicino scrive...

MENDICINO (CS) – Un grido d’allarme quello del consigliere comunale di Mendicino, Luciano Luciani, che ha indirizzato una lunga e dettagliata lettera al Prefetto...
Provincia

Polemica sull’Ipsia di Bocchigliero, interviene il sindaco Benevento «la storia non...

BOCCHIGLIERO (CS) - «I social sono una bella scoperta. Hanno rivoluzionato il modo di comunicare e hanno dato a tutti la possibilità di esprimere...
Provincia

Code estenuanti sulla Statale 107 tra Spezzano e Camigliatello, automobilisti infuriati:...

SPEZZANO SILA (CS) - L'estate non è ancora finita e quella di oggi, è già una giornata da dimenticare per gli automobilisti in transito...
randagi donnici inferiore
Area Urbana

Randagismo a Donnici Inferiore, branco segnalato a Cozzo Presta: «timore per...

COSENZA - La segnalazione è arrivata alla nostra redazione da Francesco, residente a Donnici Inferiore, frazione collinare del comune di Cosenza, per denunciare una...
Area Urbana

Cosenza, piazza Cundari invasa dai rifiuti: da giorni i carrellati non...

COSENZA - Da venerdì scorso, in piazza Cundari nell'area di via Popilia, i carrellati per la raccolta dei rifiuti non vengono svuotati, mentre in...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA