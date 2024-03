Scontro frontale tra due auto sulla Provinciale 178. Grave un giovane trasportato a Cosenza

CORIGLIANO – ROSSANO – Uno scontro frontale violentissimo tra due auto, sulla strada Provinciale 178 in località Apollinara nel territorio di Corigliano Rossano, ha portato al ferimento dei due conducenti. Uno di loro, un giovane, è stato trasferito in codice rosso all’Annunziata di Cosenza in elicottero dove si trova ricoverato in gravi condizioni. L’incidente, avvenuto nella mattina di oggi, ha coinvolto una Ford e una Opel.

L’impatto, cause ancora in corso di accertamento, è stato violento tanto che le lamiere della due auto sono rimaste incastrate tra loro. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia municipale di Corigliano-Rossano, che si sono occupati di effettuare i rilievi e gestire il traffico due ambulanze del 118. I soccorritori hanno trasportato uno due conducenti è al “Giannettasio” di Rossano mentre per il giovane, come detto con ferite più gravi, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto nel nosocomio bruzio.