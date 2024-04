Paola, nuovi collegamenti ferroviari con i treni Arenaways

PAOLA (CS) – Dal 2025, la stazione di Paola si potenzia con nuovi collegamenti e treni. E’ arrivato infatti, il via libera per i treni di Arenaways, compagnia privata, che farà concorrenza a Trenitalia e Italo. Dal prossimo anno dunque, ci saranno nuovi servizi ferroviari di trasporto-passeggeri, dopo il via libera dell’Autorità dei Trasporti al diritto di accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale sulla tratta da Roma a Reggio Calabria, con fermata nella città tirrenica.

Sono previste 14 fermate complessive con tempi di percorrenza leggermente più lunghi rispetto ai Frecciarossa e ad Italo, ma di molto inferiori rispetto agli Intercity. La scelta della stazione della Città del Santo rappresenta una conferma della centralità che Paola sta recuperando a livello territoriale e sui tavoli romani.