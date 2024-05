Il “Ponte tibetano” tra Grisolia e Maierà nel Piano delle grandi opere della Provincia di Cosenza

COSENZA – Nel programma strategico di sviluppo della Provincia di Cosenza, tra le grandi opere, è inserito il progetto del ponte tibetano tra Maierà e Grisolia che, con i suoi 1.162 metri sarà il ponte sospeso più lungo del mondo. I due comuni del Cosentino saranno collegati dalle estremità collinari dal “Ponte che unisce“. I sindaci si dicono orgogliosi di questo risultato che segna un passo significativo per concludere l’iter di progettazione e realizzare di questa opera strategica e in una nota congiunta sottolineano “La Pooling Engineering vincitrice del Concorso di Progettazione lanciato a febbraio 2023 dalla Provincia di Cosenza, ha presentato il progetto strategico di sviluppo che comprende 57 progetti, il nostro progetto “Il ponte che unisce” è stato inserito nel piano grandi opere della Provincia e selezionato tra le opere Prioritarie da realizzare”.

“Siamo orgogliosi di questo risultato che segna un passo significativo per concludere l’iter di progettazione e realizzare questa opera strategica per la Riviera dei Cedri e per l’intera Provincia di Cosenza che punta a valorizzare e rendere attrattivo il nostro amato territorio”.

Il progetto del ponte tibetano, intende connettere le due realtà alto tirreniche e a trarne vantaggio sarà, non solo il territorio della Riviera dei Cedri ma in generale la Calabria. Ora si attende la conferenza dei servizi per ottenere tutte le autorizzazioni al fine di redigere il progetto definitivo e presentarlo al Ministero Sviluppo Economico. La cifra prevista per la sua realizzazione è di circa 9 milioni di euro.