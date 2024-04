Da Roma in Calabria con i treni di Arenaways. La compagnia che farà concorrenza a Trenitalia e Italo

COSENZA – Se si concretizzerà e quanto tempo ci vorrà per vedere i treni operativi, ancora non è dato saperlo, anche se si parla del 2025. Ma nel frattempo per la Longitude Holding srl, società privata che opera nel settori dei trasporti (ferroviario e marittimo), è arrivato un atteso e importante via libera dall’Autorità dei Trasporti. “il diritto di accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale per lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri sulle tratte Roma-Reggio Calabria e Roma-Venezia”. Due delle sette totali che erano state richieste.

Da Roma a Reggio Calabria: previste 14 fermate

La società, infatti, lo scorso anno aveva informato l’Autorità la volontà di operare nuovi servizi ferroviari di trasporto passeggeri su diverse tratte che coprivano l’intero territorio nazionale. In particolare Roma–Reggio Calabria, Torino–Milano– Lecce, Torino–Milano–Reggio Calabria, Roma–Venezia, Torino–Milano-Venezia, Roma–Genova-Milano. per ora sono arrivate solo due tratte. Tra Roma e Reggio Calabria sarebbero previste 14 fermate complessive con tempi di percorrenza leggermente più lunghi rispetto ai Freccia e Italo ma ma di molto inferiori rispetto agli Intercity. Un servizio, quello di Arenaways, che potrebbe essere collocato a metà strada tra i collegamenti AV e quelli Intercity.

Arenaways e l’ex Capostazione che punta al terzo vettore ferroviario

Protagonista di questa nuova avventura è, ancora una volta, Giuseppe Arena. 72 anni, ex-capostazione di Ferrovie dello Stato, diventato poi dirigente Trenitalia e infine imprenditore nel settore del trasporto ferroviario proprio con Arenaways. La società venne fondata nel 2006 da con l’obiettivo di svolgere, in virtù della prospettata liberalizzazione ferroviaria, un servizio ferroviario passeggeri alternativo a quello offerto da Trenitalia sulle direttrici regionali fra Piemonte e Lombardia. Prima dell’avvento di Italo, fu proprio Arenaways a fare concorrenza, come soggetto privato, a Trenitalia tra il 2010 e il 2012.

Si propose di svolgere il proprio servizio con corse simili a quelle degli InterCity di Trenitalia, con prenotazione del posto obbligatoria. Ne scaturì una lunga vicenda giudiziaria e lo scorso febbraio la Cassazione ha confermato la sentenza del Consiglio di Stato, dando ragione all’imprenditore e sanzionando Trenitalia al pagamento di circa 300mila euro per abuso di posizione dominante. Il marchio Arenaways è ora di proprietà della società Longitude Holding S.r.l. di Torino, che oltre ad Arena conta al proprio interno le aziende Caronte & Tourist SpA e Generale Costruzioni Ferroviarie SpA assieme ad una cooperazione con le ferrovie spagnole Renfe. Il 27 Marzo 2024 la Regione Piemonte ha annunciato l’affidamento a Longitude Holding, dei servizi di collegamenti sulle linee Cuneo – Saluzzo – Savigliano e Ceva – Ormea a partire da Gennaio 2025 e sotto obblighi di servizio pubblico.

Obiettivo resta coprire l’intero territorio nazionale

L’azienda si propone, quindi, come terzo servizio ferroviario nazionale e punta dritta all‘alta velocità. Al momento, come riporta Ferpress, nella riunione del 7 marzo, l’ART ha deliberato di concedere alla società Longitude Holding S.r.l. il diritto di accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795, per lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri sulle tratte Roma-Reggio Calabria e Roma-Venezia, nella programmazione notificata dalla società stessa con nota prot. ART 37885/2023 del 23 agosto 2023 (come rettificata con nota prot. ART 39529/2023 del 31 agosto 2023 e successivamente precisata con nota prot. ART 4531/2024 dell’11 gennaio 2024).

La delibera e la Relazione degli Uffici recante gli esiti della verifica effettuata in applicazione della delibera dell’Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, sono notificate a mezzo PEC a Longitude Holding S.r.l., Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’economia e delle finanze, Trenitalia S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e pubblicate sul sito web istituzionale dell’Autorità. Entro il termine di un mese dalla notifica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’economia e delle finanze, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. ovvero Longitude Holding S.r.l. possono chiedere il riesame della decisione adottata con la presente delibera qualora con riferimento agli esiti dell’esame dell’equilibrio economico dovessero emergere nuovi elementi di fatto o di diritto meritevoli di specifica considerazione da parte dell’Autorità”.