Risultati Amministrative Corigliano-Rossano: lo scrutinio per l’elezione del nuovo sindaco – TEMPO REALE

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – È sfida a due a Corigliano-Rossano per l’elezione del primo cittadino della “terza città” della Calabria. A sfidarsi il sindaco uscente Flavio Stasi appoggiato da PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e dai movimenti civici «Corigliano-Rossano Pulita», «Corigliano-Rossano Futura», «Città libera», «Azzurro Maree» «Uniti per Flavio Stasi Sindaco» per un totale di 8 liste.

La sfidante è Pasqualina Straface, attuale consigliera regionale di Forza Italia, sostenuta dal centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega), Azione con Calenda e dalle liste civiche «Uniti per Corigliano-Rossano», «Civico popolare per una città viva», «Città futura noi moderati» e «Movimento del territorio» per un totale anche qui di otto liste.

Corigliano-Rossano: risultati elezioni 2024

Pasqualina Straface Liste VOTI (%) 0%

Flavio Stasi Liste VOTI (%) 0%